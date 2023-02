SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reconstrução da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) deve levar seis meses para ser concluída, de acordo com Natália Resende, secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Já a desinterdição parcial pode ocorrer em dois meses.

O custo da obra deve alcançar R$ 9,4 milhões aproximadamente. A afirmação foi feita pela secretária nesta terça-feira (21), durante entrevista ao "Bom dia, São Paulo", da TV Globo.

Natália Resende disse que a via demanda importantes intervenções até a liberação parcial.

"A gente acha que a partir do segundo mês começa a desobstrução parcial porque a gente vai precisar fazer a reconstrução total da pista, construir um muro de arrimo para poder fazer a contenção, reforçar o muro existente e fazer o novo sistema de drenagem. A gente acredita que em seis meses conclui a obra com liberação parcial, a partir do segundo mês", afirmou.

A alternativa para quem precisa passar pela via é usar o sistema Anchieta-Imigrantes e a rodovia dos Tamoios.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) está totalmente interditada na altura do Km 82, em Biritiba Mirim (Grande SP), devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas que atingiram a região desde sábado (18).

A interdição, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), ocorre desde meia-noite e meia de domingo (19).

