RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma segunda-feira de Carnaval pacata nas imediações do Centro do Rio de Janeiro, Ludmilla começa o fim do Carnaval com seu bloco (Fervo da Lud), que promete atrair seis milhões de pessoas para a rua Primeiro de Março.

Com Funk e músicas autorais da cantora como alicerce musical do evento, o bloco se consagra como o maior do Rio de Janeiro, com até seis vezes mais foliões do que o Cordão da Bola Preta, um dos mais famosos e tradicionais.

O fervo da lud move tanto os foliões que há um quilômetro, no ponto onde o bloco termina, já se vê esquentas com caixas de som tocando o álbum Numanice.

Ainda assim, todas as outras ruas entre e Centro e zona sul não contam com clima de folia. O trânsito normal substitui lentamente os transeuntes purpurinados, anunciando, assim, a aproximação do fim do Carnaval.