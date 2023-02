SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Rio-Santos continua interditada na região de Maresias, em São Sebastião, por causa das chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana e até a tarde desta segunda-feira (20) já haviam provocado a morte de 36 pessoas. Há 40 desaparecidos.

Segundo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão ligado ao governo do estado, somente consegue seguir viagem sentido Bertioga quem está após Juquehy, em São Sebastião. Para quem está antes desse ponto, a opção é seguir sentido São Sebastião e, posteriormente, utilizar a rodovia dos Tamoios como rota alternativa o retorno a São Paulo.

De acordo com o governo estadual, também há interdição total por causa de queda de barreira no km 174,5, na Praia Preta.

Já na região da praia do Lamberto, uma pista da Rio-Santos foi liberada em trecho onde houve desmoronamento de terra. Os veículos seguem no sistema pare e siga.

Segundo a concessionária CCR RIOSP não há nenhum ponto de bloqueio nos 270 km sob concessão da Rio-Santos entre Ubatuba e Rio de Janeiro. O mesmo confirmou a Polícia Rodoviária Federal.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) continua interditada em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim, na região metropolitana de São Paulo. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira, e no Km 87, por causa de erosão.

Em nota, o governo estadual disse que uma equipe do DER esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para recuperação da via. Motoristas devem usar como rotas alternativas o Sistema Imigrantes/Anchieta.

A rodovia dos Tamoios, que chegou a ser bloqueada no início da madrugada deste domingo por causa da chuva, foi liberada por volta das 21h.

De acordo com a concessionária Tamoios, com a liberação, a rodovia voltou à sua configuração normal, com trânsito sentido litoral somente pela Serra Antiga, e trânsito sentido São José dos Campos (SP) apenas pela Serra Nova.

Em entrevista nesta segunda, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a ideia era tentar liberar a Rio-Santos até a barra do Sahy, na direção da rodovia dos Tamoios, ainda nesta segunda-feira.

"A gente contabilizou mais de dez pontos de bloqueio na Rio-Santos, alguns de grande extensão", disse Tarcísio após se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Sebastião.

O governador afirmou que em alguns pontos não se sabe exatamente o que sobrou da rodovia. "É um volume de terra tão grande que se deslocou, que a gente até levanta a hipótese de a rodovia ter sido arrastada junto", disse.

Tarcísio voltou a pedir para que turistas que foram para o litoral no feriado de Carnaval não tentem voltar à capital paulista, já que há uma série de bloqueios em estradas.

No domingo, a Defesa Civil já havia recomendado que as pessoas evitem se deslocar em direção ao litoral norte paulista.

Tarcísio afirmou que pessoas isoladas, sem comunicação e informação e sem conseguir comprar alimentos, "esta fazendo com que várias pessoas tentem sair de suas casas para retornar em direção a São Paulo e outras partes do estado. Ideal é que as pessoas não façam isso".

"A grande via de deslocamento será a Rio-Santos e a Tamoios. A recuperação da Mogi-Bertioga vai levar um tempo maior. A recuperação da Rio-Santos de Boiçucanga em direção ao Sul pode levar um tempo enorme, a gente não sabe nem dizer." O gabinete do governador foi transferido temporariamente para São Sebastião.

Veja como estão as rodovias

Rio Santos (rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, SP-055

Interdição total

Km 157 ao 162 ? queda de barreira

Alternativa

- Para São Paulo: seguir sentido Caraguatatuba e acessar a rodovia dos Tamoios, mas só a partir de Maresias, no km 157

- Entre os km 157 e 174 (Maresias, Boiçucanga, Barra do Sahy, Camburi e Juquehy) não há opção

Km 174+500 ? queda de barreira

Alternativa

- Para São Paulo, seguir sentido Bertioga e acessar o sistema Anchieta-Imigrantes, mas só a partir de Juquehy, km 176

Parcial

Km 61 ? queda de barreira

Km 66 ? queda de barreira

Km 84 ? queda de árvore

Km 87? queda de barreira e árvores

Km 95 ? alagamento

Km 95 ao 096 ? queda de barreira

Km 116 ? queda de barreira

Km 136 ao 142 ? queda de barreira e árvores

Km 164 ? queda de barreira

Km 180 ? queda de árvore

Km 188 ? erosão

Km 237 ? queda de barreira

Mogi-Bertioga

Interdição total

Km 82 ? rompimento de tubulação em Biritiba Mirim

- Para São Paulo, usar o Sistema Anchieta-Imigrantes

TRAGÉDIA

De acordo com o governo do estado, em m enos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral.

As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm) ?um dos maiores já registrados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê para gerenciar as ações de atendimento às vítimas. O governador Tarcísio de Freitas e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, visitaram áreas afetadas em São Sebastião e Ubatuba já no domingo (19).

As chuvas históricas também ocasionaram quedas de barreiras nas estradas, e vários trechos tiveram de ser interditados.