RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com trauma de uma confusão que terminou com 220 feridos no último Fervo da Ludmilla em 2019, foliões aguardavam os megablocos com um misto de entusiasmo e receio. Contudo, a surpresa de um novo esquema de segurança trouxe sensação de paz para tais eventos.

Frequentador do bloco da Ludmilla a quatro carnavais Jonathan Luiz, 24, afirma que está melhor do que nunca: "ter revista em todo lugar ajuda a diminuir índice de roubo, né?"

A comerciante Gleice Nathalia, 24, concorda e reitera que hoje em dia prefere trabalhar nos megablocos do Centro a qualquer outro. "A segurança melhorou muito!"

Agentes da PM explicaram à Folha que neste ano optaram por um esquema de revistas em todos os acessos aos blocos. Objetos cortantes apreendidos e proibição de garrafas de vidro proibidas foram as apostas para diminuir os riscos.

O folião Jonathan Luiz acredita que o policiamento a cada entrada impede os arrastões: "Não tem pra onde fugir, né".