RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com pula-pula, brincadeira de espuma e marchinhas clássicas, tradicional bloco familiar do bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio, Bagunça Meu Coreto, que começou às 9h, atrai público familiar e serve de salva guarda para quem ainda tem pique para se fantasiar.

Roberta Calisto, 31, e seu grupo de amigos está inclusa na categoria dos foliões ainda fantasiados.

"Nós saímos todos os dias de fantasia", explica ela, que, assim como seus amigos, está vestida de carta do jogo Uno.

A ideia veio num grupo de WhatsApp para discutir fantasias e rolês. O pique para um último dia de ideias elaboradas vem, segundo ela, do amor pelo Carnaval.

"É saber que é um momento único do ano. Depois tem que sustentar o ano até o próximo carnaval", reflete.