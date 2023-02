Uma mulher de 33 anos, moradora de Juiz de Fora, morreu na manhã desta terça-feira (21), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do Portal G1, a mulher teria acabado de chegar a cidade carioca em uma excursão que veio de Juiz de Fora. Ainda de acordo com o portal, os Bombeiros informaram que o chamado para salvamento da vítima às 07h40, mas ela só foi retirada das águas por volta de 08h05.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas morreu a caminho da unidade hospitalar. Testemunhas teriam relatado que a mulher estava nadando com outras duas pessoas quando começou a se afogar. Ela teria ingerido muita água do mar até a chegada do socorro.

Afogamento | bombeiros | Polícia | Rio Ururaí