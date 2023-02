SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Rio-Santos (SP-055) teve o tráfego liberado parcialmente pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos, entre São Sebastião e Ubatuba. A via teve vários pontos completamente bloqueados por causa das chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana e até a manhã desta terça-feira (21) já haviam provocado a morte de 45 pessoas. Há 40 desaparecidos.

Segundo DER, equipes estão trabalhando para liberar o tráfego na altura da Praia Preta. No restante da via, no sentido de São Sebastião, os usuários conseguem seguir com a operação pare e siga.

Já na região da praia do Lamberto, uma pista da Rio-Santos foi liberada em trecho onde houve desmoronamento de terra. Os veículos seguem no sistema pare e siga.

Segundo a concessionária CCR RIOSP não há nenhum ponto de bloqueio nos 270 km sob concessão da Rio-Santos entre Ubatuba e Rio de Janeiro. O mesmo confirmou a Polícia Rodoviária Federal.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) continua interditada em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim, na região metropolitana de São Paulo. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira, e no Km 87, por causa de erosão.

A reconstrução da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) deve levar seis meses para ser concluída, de acordo com Natália Resende, secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Já a desinterdição parcial pode ocorrer em dois meses.

O custo da obra deve alcançar R$ 9,4 milhões aproximadamente. A afirmação foi feita pela secretária nesta terça-feira (21), durante entrevista ao "Bom dia, São Paulo", da TV Globo.

A rodovia dos Tamoios, que chegou a ser bloqueada no início da madrugada deste domingo por causa da chuva, foi liberada por volta das 21h.

De acordo com a concessionária Tamoios, com a liberação, a rodovia voltou à sua configuração normal, com trânsito sentido litoral somente pela Serra Antiga, e trânsito sentido São José dos Campos (SP) apenas pela Serra Nova.

Em entrevista nesta segunda, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a ideia era tentar liberar a Rio-Santos até a barra do Sahy, na direção da rodovia dos Tamoios, ainda nesta segunda-feira.

"A gente contabilizou mais de dez pontos de bloqueio na Rio-Santos, alguns de grande extensão", disse Tarcísio após se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Sebastião.

O governador afirmou que em alguns pontos não se sabe exatamente o que sobrou da rodovia. "É um volume de terra tão grande que se deslocou, que a gente até levanta a hipótese de a rodovia ter sido arrastada junto", disse.

Tarcísio voltou a pedir para que turistas que foram para o litoral no feriado de Carnaval não tentem voltar à capital paulista, já que há uma série de bloqueios em estradas.

No domingo, a Defesa Civil já havia recomendado que as pessoas evitem se deslocar em direção ao litoral norte paulista.

Tarcísio afirmou que pessoas isoladas, sem comunicação e informação e sem conseguir comprar alimentos, "esta fazendo com que várias pessoas tentem sair de suas casas para retornar em direção a São Paulo e outras partes do estado. Ideal é que as pessoas não façam isso".

"A grande via de deslocamento será a Rio-Santos e a Tamoios. A recuperação da Mogi-Bertioga vai levar um tempo maior. A recuperação da Rio-Santos de Boiçucanga em direção ao Sul pode levar um tempo enorme, a gente não sabe nem dizer." O gabinete do governador foi transferido temporariamente para São Sebastião.

Veja como estão as rodovias

Rio-Santos (rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, SP-055)

Interdição total

Km 174+500 ? queda de barreira

Alternativa - Para São Paulo, seguir sentido Bertioga e acessar o sistema Anchieta-Imigrantes, mas só a partir de Juquehy, km 176

Parcial

Km 61 ? queda de barreira

Km 66 ? queda de barreira

Km 84 ? queda de árvore

Km 87? queda de barreira e árvores

Km 95 ? alagamento

Km 95 ao 096 ? queda de barreira

Km 116 ? queda de barreira

Km 136 ao 142 ? queda de barreira e árvores

Km 164 ? queda de barreira

Km 180 ? queda de árvore

Km 188 ? erosão

Km 237 ? queda de barreira

Mogi-Bertioga

Interdição total

Km 82 ? rompimento de tubulação em Biritiba Mirim

- Para São Paulo, usar o Sistema Anchieta-Imigrantes

TRAGÉDIA

De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral.

As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm) ?um dos maiores já registrados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê para gerenciar as ações de atendimento às vítimas. O governador Tarcísio de Freitas e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, visitaram áreas afetadas em São Sebastião e Ubatuba já no domingo (19).

As chuvas históricas também ocasionaram quedas de barreiras nas estradas, e vários trechos tiveram de ser interditados.