SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte paulista, divulgou, nesta terça-feira (21), o nome de 12 vítimas do temporal que afetou o município entre sábado (18) e domingo (19).

Até o momento, a Defesa Civil registrou a morte de 44 pessoas, sendo 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba. O total foi atualizado na manhã desta terça.

As vítimas já identificadas e liberadas para sepultamento são:

Dandara Vida Caze de Souza

Donaria Santos Figueredo

Eduardo Leone

Ellyza Nayanne Celestino de Lima

Fabiane Freitas de Sá

Francisco Lara

Gabriela Ribeiro

Levy Santos de Oliveira

Robério Lima Saldanha

Rosângela Sandanha da Silva

Samuel de Lima Silva

Yan Allyab Celestino de Lima

A prefeitura não forneceu as idades e nem os locais de origem das vítimas.

A gestão municipal organizou um velório coletivo. A cerimônia estava prevista para ter início às 11h, na avenida Doutor Altino Arantes, no Centro Histórico.

O total de pessoas fora de casa, desabrigadas ou desalojadas, chega a 2.500. Os desaparecidos somam 40, mas os números ainda devem aumentar, já que há relatos de que pessoas estariam sob os escombros de estruturas que cederam.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em entrevista ao "Bom dia, SP", da TV Globo, fez um apelo para que os turistas aproveitem as liberações e o tempo firme, e deixem as cidades do litoral norte.

"Quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão na região. Quem puder se deslocar até a capital e outros pontos, que o faça", disse.

Na segunda-feira (20), a orientação do governador tinha sido diferente. Na ocasião, com muitos bloqueios ainda nas estradas, ele havia pedido que turistas não antecipassem a volta.

A Rio-Santos e a Tamoios são as vias disponíveis para a saída dos turistas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve nesta segunda com o governador em São Sebastião nesta segunda, acompanhados do prefeito Felipe Augusto (PSDB).

Lula pediu que não sejam mais construídas casas em encostas de morros, a fim de evitar novas tragédias, e ressaltou a importância da parceria entre os governos --federal, estadual e municipal--, independentemente de questões partidárias.