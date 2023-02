SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde as 9h da manhã desta terça-feira (21), o sistema Anchieta-Imigrantes utiliza a Operação Subida para facilitar a volta do litoral paulista à capital. A Ecovias chegou a registrar 20 km de lentidão.

Por volta do meio-dia, o alto fluxo de veículos com sentido a São Paulo provocou lentidão do km 60 ao 49 na Imigrantes norte, do km 56 ao 54 na Imigrantes sul, do km 44 ao 41 na Anchieta e em dois pontos da Cônego Domênico Rangoni.

De acordo com a Ecovias, a situação se normalizou em todo o sistema Anchieta-Imigrantes por volta das 13h.

A Operação Descida oferece ao motorista as opções da pista norte e sul da Imigrantes ou a pista norte da Anchieta. Quem desce conta apenas com a pista sul da Anchieta.

No estado, demais estradas do litoral têm funcionamento congestionado ou parcial, como a Rio-Santos, após as chuvas do fim de semana que vitimou ao menos 44 pessoas.

O governador Tarcísio de Freitas, que esteve em São Sebastião, cidade com maior número de mortos, orienta que os turistas de São Paulo retornem para casa.