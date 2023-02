OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - Se o frevo é o som do Carnaval de Olinda, o Axé é a sua bebida por excelência. Típica da cidade, a bebida artesanal de origem africana faz sucesso entre os foliões, principalmente durante o festejo popular.

O Axé é feito de uma mistura de cachaça com mais de dez ervas, mel e canela, que garantem o sabor adocicado. A bebida tem um alto teor alcoólico, podendo chegar a 30%, e é conhecida por ser acessível, com preços que começam a partir de R$ 7, pela garrafa de 200 ml e chegam a 15, pela de meio litro.

A popularidade do Axé cresceu tanto nos últimos anos que é possível encontrá-lo em quase toda festa de rua em Olinda e no Recife.

E quem quer consumi-la no Carnaval tem que correr: os estoques acabam rapidamente. Quando a reportagem da Folha chegou à Casa do Axé, principal revendedora da bebida em Olinda, às 11h, já não havia mais unidades e os que queriam a bebida, frustrados, foram instruídos a voltar à tarde, quando haveria reposição (até as 14h, ainda era difícil achar a bebida para vender pelas ladeiras da cidade).