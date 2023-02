SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - "Deus me livre não ser baiano", bradou do alto do trio elétrico o cantor Saulo Fernandes, ao entrar no circuito do Campo Grande em Salvador.

A pipoca do Saulo, que se consolidou com um dos desfiles mais disputados do Carnaval baiano, não decepcionou e foi acompanhado por uma multidão de foliões, transformando a avenida em um grande baile à fantasia.

Saulo cantou sua música de trabalho "Bahia, Batuque, Orixá" e fez os foliões gritarem os versos "Deus me livre de não ser baiano, de não ter Carnaval todo ano".

No trio, o cantor ainda fez uma homenagem a Moraes Moreira, ícone do Carnaval baiano morto em 2020. "Moraes era duas coisas que eu queria ser: cantor de trio elétrico e poeta. Salve Moraes", disse o cantor.

Foliões fizeram rodinhas e cantaram clássicos carnavalescos como Chame Gente, Eva e Raiz de Todo Bem.

Turistas do Ceará, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro e Amazonas acompanharam os desfile e levaram cartazes, bandeiras e camisas com referências aos seus estados.