RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em nenhum canto de onde ocorre o bloco da Orquestra Voadora, na praça Deodoro, próximo do Aterro do Flamengo, vê-se lixeiras ou banheiros químicos.

Assim, os foliões se veem forçados a improvisar um mictório na estátua da Deodoro da Fonseca e nas árvores frente à Avenida Beira Mar.

A mesma coisa acontece com as lixeiras, que se mostram inexistentes. Aqui e ali sacolas pessoais são largadas com garrafas e latas vazias que geral vai usando como lixeirinha.