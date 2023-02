RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Diversos blocos agitaram as ruas do Rio de Janeiro nesta terça-feira (21) de Carnaval. Foi o caso da Banda de Ipanema, um dos mais tradicionais cortejos da cidade. O bloco desfila pelo bairro da Zona Sul desde o Carnaval de 1965.

Apesar da probabilidade de pancadas de chuva ao final da tarde, o bloco arrastou uma multidão pelas ruas de Ipanema. A avenida Vieira Souto, principal via do bairro, foi interditada para a passagem do cortejo, que saiu às 17h da tarde.

A possibilidade de chuva não espantou os foliões, que já estavam confiantes com o tempo na cidade. Durante todo o Carnaval, a previsão apontou fortes níveis de chuva, mas nenhuma gota caiu do céu e a folia foi garantida.

"Ficamos preocupados com a chuva, estava dando um temporal, mas como os dias foram passando e o sol saindo, ficamos mais tranquilos. O tempo ajudou a florecer nosso jardim", brincou o casal Jorge e Rivian, fantasiados de girassóis.