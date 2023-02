SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Última colocada e rebaixada para o Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo, a escola Estrela do Terceiro Milênio promete dar a volta por cima.

"Vamos aguardar as justificativas para entender as notas", afirmou a vice-presidente Miriangela Moura. "Mas nossa comunidade é guerreira, vamos dar a volta por cima."

Moura se referiu à comunidade da escola no Grajaú, bairro populoso da zona sul de São Paulo, de onde é a escola.

Com o enredo "Me dê sua tristeza que transformo em alegria! Um tributo à arte de fazer rir", a agremiação fez uma homenagem ao humor, com carros imponentes e tecnológicos.

A Estrela do Terceiro Milênio levou humoristas famosos para o desfile, que abriu a segunda noite do Grupo Especial, no sábado (18), e chegou a arrancar elogios da arquibancada.

O global Marcelo Adnet, por exemplo, desfilou no chão junto à comissão de frente.

A escola, porém, acabou perdendo muitos pontos em alegoria e em casal de mestre-sala e porta-bandeira.

A agremiação do Grajaú era estreante no grupo de elite do Carnaval.

A Unidos de Vila Maria, que somou os mesmos 169,1 pontos, ficou em penúltimo pelos critérios de desempate e também caiu.