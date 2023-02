SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Sebastião teve mais chuva em 2 dias do que em 2 meses de verão, bombeiros buscam pessoas soterradas na Barra do Sahy e outras notícias para começar a segunda-feira (22).

CHUVA

São Sebastião teve mais chuva em 2 dias do que em 2 meses de verão. Em Juquehy, choveu o equivalente a 694 litros de água por metro quadrado no último fim de semana.

COTIDIANO

É importante dividir responsabilidade na hora do desastre, diz ministro de Lula sobre parceria com Tarcísio. Renan Filho afirma que DNIT vai ficar à disposição do governo do estado.

COTIDIANO

Rio-Santos tem tráfego liberado parcialmente e Mogi-Bertioga segue com interdições. Governador Tarcísio de Freitas afirmou que em alguns pontos não se sabe exatamente o que sobrou da Rio-Santos após chuvas do fim e semana.

CARNAVAL

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo. Desfile prestou uma homenagem a Yasuke, o primeiro samurai africano do Japão. No Rio, a apuração começa nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília).

POLÍTICA

Deputado quer quebrar sigilo de ex-chefe de setor da PM do DF em CPI de atos antidemocráticos. Ex-comandante-geral da PM-DF Fabio Augusto Vieira também é alvo de requerimento do deputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF).

MUNDO

Novos terremotos na Turquia deixam ao menos 3 mortos e 213 feridos. Sismo foi registrado em Antáquia, após terremoto deixar mais de 47 mil pessoas mortas há duas semanas.

MUNDO

Putin critica EUA e suspende controle de armas nucleares. Sem anúncios sobre a Guerra da Ucrânia em si, presidente diz que Ocidente quer destruir a Rússia.

BIDEN

Nós não queremos destruir a Rússia, diz Biden em visita à Polônia. Americano ataca autocracias, sem citar China pelo nome, em discurso do primeiro ano da guerra.

POLÍTICA

Iris de Araújo, que foi deputada federal e primeira-dama de Goiás, morre aos 79. Casada com o governador de Goiás Iris Rezende, ocupou posto na Câmara de 2007 a 2015.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Novo paciente com HIV é curado após transplante de células-tronco, diz estudo. Homem de 53 anos é a quinta pessoa no mundo que deixa de apresentar sinais do vírus por um longo período.

CULTURA

Homem que atacou Salman Rushdie é premiado com terras por fundação do Irã. Instituição que cuida da implementação de fatwas parabenizou suspeito e oferece mil metros quadrados de área agrícola.

ESPORTE

PSG confirma lesão ligamentar de Neymar e não dá prazo para retorno do brasileiro. Craque deve ficar fora do segundo jogo entre o time francês e o Bayern pela Champions.

ESPORTE

Na Recopa Sul-Americana, o Flamengo perdeu por 1 a 0 do Independiente Del Valle.

CARNAVAL

Roubada em bloco de Ludmilla, fã viraliza ao ficar feliz por ter sido notada pela cantora. Artista pop compartilhou vídeo de admiradora e prometeu conseguir um celular novo.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Consumo de álcool em excesso pode prejudicar os rins. No longo prazo, ingestão de bebida alcoólica aumenta a pressão arterial, maior causa de insuficiência renal.