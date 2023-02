SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As prefeituras de Ubatuba e São Sebastião identificaram os nomes de 19 pessoas que morreram na tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo.Segundo último boletim, 48 morreram e 57 estão desaparecidos. Entre os mortos, vinte e seis corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças.

**Confira os nomes divulgados até o momento**

UBATUBA

Laysa Vitória de Jesus Amorim

SÃO SEBASTIÃO

Angela Maria Ferreira Benicio

Bruna Emanuela Benicio dos Santos

Dandara Vida Caze de Souza

Donaria Santos Figueredo

Eduardo Leonel

Ellyza Nayanne Celestino de Lima

Fabiane Freitas de Sá

Francisco Lara

Gabriela Ribeiro

Genival Tomas da Silva

João Ribeiro da Silva

Kledson Souza

Levy Santos de Oliveira

Maria Clara Benicio dos Santos

Pamela Aparecida Pereira

Robério Lima Saldanha

Rosângela Sandanha da Silva

Samuel de Lima Silva

Yan Allyab Celestino de Lima

**VÍTIMAS AINDA NÃO IDENTIFICADAS**

Pelo menos 48 pessoas morreram em meio a tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. Uma criança morreu em Ubatuba e outras 47 pessoas morreram em São Sebastião. O desastre que deixou a população sem água, luz e internet, e interditou estradas, fez com que cerca de 2.500 pessoas tivessem de abandonar suas casas, segundo o governo estadual.

Na Vila do Sahy, um dos locais mais atingidos pelas chuvas, 57 pessoas estão desaparecidas, afirmou a presidente do Instituto Verdescola, Antonia Brandão Teixeira.

O volume de chuva ultrapassou os 600 mm em São Sebastião e em Bertioga, em menos 24 horas, o que é considerado um "evento climático extremo". É o volume de chuvas recorde registrado em um só dia no Brasil.