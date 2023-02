SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta (22) que 80 policiais da tropa de choque foram acionados para evitar saques na região afetada pelo temporal que atingiu o litoral norte paulista.

"Ontem trouxemos 80 policiais do choque para cá para fazer policiamento e impedir saques", disse o governador a jornalistas.

Além desses, Tarcísio afirmou que outros 300 policiais militares chegarão à região nesta quarta, também para reforçar a segurança e impedir saques.

O governador afirmou que a medida é importante como forma de convencer pessoas a deixarem suas casas em áreas de risco sem o medo de serem roubadas. Segundo ele, moradores têm se recusado a sair das residências.

"Você consegue às vezes remover a pessoa para o abrigo. Ela recebe a notícia de que saquearam a casa dela. Aí ela quer voltar para casa e não quer sair mais de jeito nenhum", disse o governador.

A retirada das pessoas em áreas de encosta é uma preocupação do governo estadual. Nesta quarta, a Justiça de Caraguatatuba concedeu uma liminar (decisão provisória) que permite a remoção compulsória de moradores que vivem em áreas de risco em São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal.

O pedido de remoção forçada foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Sebastião.

Segundo nota divulgada pelo Governo de São Paulo, a medida judicial tem "caráter preventivo e provisório, devendo cessar tão logo a situação climática esteja favorável", e é restrita somente para pessoas que não desejam deixar suas casas, mas residem em locais com risco de deslizamentos ou desastres.

Já são 48 mortes confirmadas no litoral norte, sendo 47 em São sebastião e uma em Ubatuba. Há, ainda, 36 pessoas desaparecidas, mas o número pode aumentar, já que há relatos de que pessoas estariam sob os escombros de estruturas que cederam.

O volume de chuva que atingiu as cidades de São Sebastião e Bertioga foi superior a toda precipitação acumulada em janeiro e fevereiro de 2022. Ou seja, choveu entre a madrugada de sábado (18) e a noite de domingo (19) mais do que em dois meses, segundo dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).