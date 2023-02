BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Abordagem gravada em vídeo nesta terça (21) mostra a polícia tirando os celulares escondidos na calça da mulher, num bloco de Carnaval em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

A polícia apreendeu com a mulher 13 aparelhos celulares e uma câmera fotográfica digital. A jovem, identificada como Karina dos Santos, foi conduzida à delegacia e, durante a abordagem, ela é vista sorrindo e debochando dos agentes: "Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros?".

Quatro dos 13 smartphones apreendidos haviam sido devolvidos às vítimas de furto até a manhã desta quarta (22). Vítimas que tiveram smartphones furtados devem registrar boletim de ocorrência e informar o código IMEI para agilizar o processo identificação e liberação do aparelho apreendido.

COMO IDENTIFICAR SEU CÓDIGO IMEI

- Verificar inscrição na caixa do aparelho;

- Conferir etiqueta colada na bateria ou na bandeja do cartão SIM, na traseira do aparelho;

- Acessar o site de sistema operacional (Apple, Android, entre outros);

- Discar *#06# no aparelho e anotar o número que aparece na tela.

Por meio do sistema operacional do smartphone é possível rastrear, bloquear e apagar de forma remota os dados do celular. Segundo a polícia, é recomendado que essa seja a primeira providência a ser tomada, mesmo antes de a vítima notificar a perda ou roubo do aparelho.