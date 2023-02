- Evolução é o primeiro critério de desempate do Grupo Especial do Rio

O quesito evolução pode definir a vencedora do carnaval 2023 do Rio de Janeiro entre as 12 escolas de samba do Grupo Especial. A escolha foi feita por meio de sorteio realizado no início da tarde de hoje (22), no auditório da sede da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Conforme o regulamento do desfile, preparado pela Liesa, o último quesito a ser sorteado é o que serve para o primeiro critério de desempate entre duas ou mais agremiações que somarem o mesmo número de pontos.

Se o empate permanecer, o próximo quesito para a definição da campeã será mestre-sala e porta-bandeira, que foi o penúltimo sorteado. Caso ainda persistam escolas com total de notas iguais, o desempate será feito sucessivamente em ordem inversa dos quesitos sorteados.

A ordem do sorteio foi harmonia, seguido de enredo, bateria, alegorias e adereços, fantasias, samba enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e evolução.

O início da apuração está marcado para as 16h, na Praça da Apoteose, do Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Cada um dos nove quesitos terá quatro notas de julgadores diferentes. Os 36 jurados foram espalhados ao longo da Passarela do Samba. A metade, dois por quesito, ficaram no setor 3. No setor 6, ficaram nove, um por quesito, e no setor 10, o restante dos jurados. O número de notas este ano representa uma mudança no regulamento, que reduziu o número de julgadores. No ano passado eram cinco notas por quesito. A maior e a menor eram descartadas. Neste ano, apenas a menor será descartada.

Durante o desfile, as comissões de frente e os casais de mestre-sala e porta-bandeira se apresentaram obrigatoriamente em frente a cada cabine de jurados.

Cada um dos 36 julgadores definiram a nota entre nove e dez pontos, mas puderam fracioná-los. Neste caso, tiveram que fazer justificativas. As explicações para as notas diferentes de 10 serão publicadas no site LiesaNet na sexta-feira (24).

A 12ª colocada do Grupo Especial será rebaixada e em 2024 desfilará na Série Ouro, organizada pela Liga das Escolas do Rio de Janeiro (Liga-RJ). Já a campeã da Série Ouro no Carnaval de 2023 subirá para o Grupo Especial no ano que vem. Depois de proclamado o resultado oficial do Rio Carnaval 2023, presidentes e representantes das seis primeiras colocadas serão chamados ao pódio para receberem os Troféus Liesa.

Também de acordo com o regulamento do desfile, a apuração será feita por uma comissão composta pelos presidentes da Liesa, da Riotur e do Conselho Deliberativo da Liesa; pelos vice-presidentes da Liesa e da Riotur; pelos diretores de Carnaval da Liesa; de Operações da Riotur, Jurídico da Liesa e da Riotur; e pelo secretário da Liesa.

Para o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, a lotação do Sambódromo neste ano mostrou que o público sabe que os desfiles na Passarela do Samba são um grande espetáculo. “Foram mais de 2 anos de pandemia, nós fizemos o carnaval fora de época em abril do ano passado, mas esse ano foi diferente. Foram navios chegando à cidade, gente do Brasil e do mundo vindo para matar as saudades do maior espetáculo a céu aberto de todo o planeta, que é produzido pelas escolas de samba do Rio de Janeiro”, disse.

