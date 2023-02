SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo BaianaSystem, que desfilará com o seu Navio Pirata pela capital paulista no próximo sábado (25), receberá em seu cortejo o cantor Chico César e o duo Tropkillaz, formado pelos DJs André Laudz e Zegon.

Esta é a quarta vez em que o BaianaSystem leva o seu bloco carnavalesco a São Paulo. O trajeto, neste ano, será realizado no entorno do parque Ibirapuera, localizado na zona sul da cidade. A concentração ocorrerá em frente ao Obelisco, a partir das 13h, e terá seguranças para revistar os foliões na entrada.

O Tropkillaz irá se apresentar no início e no final do desfile. Chico César, por sua vez, fará uma participação durante o cortejo e cantará músicas do repertório do BaianaSystem.

A dispersão do bloco está prevista para as 18h de sábado, na praça Armando Sales de Oliveira. A realização do Navio Pirata é assinada pela produtora cultural Pipoca.