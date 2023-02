CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um espaço dedicado a festas com músicas eletrônicas, o Warung Beach Club, localizado na Praia Brava, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (22).

O incêndio foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros depois de quase duas horas. Não havia nenhum evento no local no momento do incidente e não há registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 10h30. Depois das 13h, o fogo já estava controlado, mas os bombeiros seguiam atuando no local.

Foram necessários seis caminhões de combate a incêndio e 18 bombeiros. Cerca de 2.800 m² de área foram atingidos pelo fogo, de acordo com os bombeiros.

O trabalho foi realizado com apoio das equipes de bombeiros de Navegantes, Balneário Camboriú e Itapema, municípios próximos.

A corporação informou que "informações preliminares apontavam a existência de galões de diesel no local".

"No entanto, o diesel estava presente dentro de dois geradores, sendo um preservado e outro afetado pelo fogo. A perícia será realizada amanhã pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com a Polícia Científica, que também já esteve no local. O espaço está com atestado para funcionamento válido até maio de 2023."

O clube disse, em nota, que "os órgãos competentes já estão apurando os fatos".

Em nota, o clube afirmou que "foram registrados apenas danos materiais na estrutura" e que não havia ninguém no local no momento do incêndio. De acordo com a assessoria do espaço, o local costuma abrir em dias programados. Os últimos eventos com público foram realizados no final de semana do Carnaval, nos dias 18 e 19 de fevereiro.

O clube existe desde 2002 e fica ao lado de um condomínio com apartamentos de luxo, em frente à praia. Em toda a região, há vegetação de mata atlântica.

