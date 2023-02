SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades do litoral norte paulista terão chuvas todos os dias pelo menos até sexta-feira (24), segundo previsão do Climatempo. A região é palco de uma tragédia por causa de chuvas históricas do último final semana, que deixaram ao menos 48 pessoas mortas e dezenas de desaparecidos.

São Sebastião foi a cidade mais atingida pelos estragos e concentra quase todos os registros de mortes.

Estão previstas pancadas de chuvas, com riscos de temporais, no período entre as tardes e noites, que podem acumular, em média, de 30 mm a 50 mm, diariamente.

Esse volume comparado com o registrado no último final de semana parece pouco, já que algumas estações chegaram a registrar acumulados da ordem de 600 mm em 24 horas.

Essa quantidade de precipitação, contudo, em poucas horas, tem capacidade de formar alagamentos e, se vier acompanhada de rajadas de ventos, como é comum no verão, derrubar galhos e árvores.

"Com toda a chuva que caiu no litoral norte no último fim de semana, a situação torna-se ainda mais crítica com os temporais previstos para os próximos dias. O solo já muito encharcado fica bastante vulnerável para o risco de novos deslizamentos", de acordo com a meteorologista do Climatempo.

De terça (21) a sexta, a previsão do Climatempo é de 200 mm de chuva para o litoral norte.

A situação é de perigo para toda a região, alerta a empresa, com altíssimo risco geo-hidrológico e com potencial de novos deslizamentos e enxurradas.

O ar quente e úmido predominam no estado e causam sensação de abafamento.

Entre o domingo (26) e a terça (28), as instabilidades se intensificarão consideravelmente e a chuva aumenta devido a passagem de uma frente fria nos últimos dias do mês. Áreas do litoral sul e Vale do Ribeira merecem atenção especial, mas de maneira geral, todo o leste paulista vai sofrer novamente com os volumes e a frequência da chuva.