SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia registrou 3.486 roubos e furtos de celular em todo o estado de São Paulo no Carnaval deste ano. O dado, que abrange o intervalo de sábado (18) até esta terça-feira (21), foi divulgado nesta quarta (22) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A pasta não informou a quantidade de celulares levados, já que um boletim de ocorrência pode se referir a mais de um aparelho.

Ainda segundo a SSP, houve o registro de 595 BOs acerca de celulares recuperados e devolvidos aos donos.

A secretaria afirmou que no Carnaval de 2020 foram feitos 5.450 boletins de roubos e furtos de celular, mas não especificou o período a que se refere esse saldo.

A Folha de S.Paulo acompanhou a passagem de alguns blocos pela capital e ouviu de foliões relatos sobre furtos e roubos de aparelhos, principalmente nos que contavam com grande público.

Durante a passagem do bloco Agrada Gregos, no entorno do parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, na tarde de sábado (18), a Polícia Civil prendeu 12 pessoas e apreendeu uma adolescente por furto de celular.

A quadrilha era formada por 12 estrangeiros vindos da Argentina, Colômbia e Peru, segundo a delegada Fernanda Herbella, da Deatur (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista).

Apenas uma suspeita é brasileira. Entre os detidos estavam nove mulheres e quatro homens.

Durante a ação foram recuperados 46 celulares.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), minimizou o número de objetos levados pelos ladrões no comparativo com o público presente em toda folia.

"A gente estimou que 15 milhões de pessoas participaram ao todo do Carnaval. Em uma estimativa baixa, nós tivemos cerca de 15 milhões de aparelhos celulares transitando durante a operação Carnaval para o número de 3.486 roubos e furtos. Claro que a nossa média sempre redução. Claro que nos próximos anos a gente vai estudar maneiras de reduzir ainda mais este número", disse Derrite.

Ainda segundo a SSP, 629 pessoas foram presas.

PMs fiscalizaram 70 trios elétricos e apreenderam 40 armas e cerca de 1,8 tonelada de drogas.