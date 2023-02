SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Desfile das Campeãs acontece no próximo sábado (25). As escolas melhores colocadas no Carnaval 2023 de São Paulo e do Rio de Janeiro desfilarão novamente no Sambódromo do Anhembi e na Marquês de Sapucaí.

Em São Paulo, as campeãs e vice-campeãs dos Grupos de Acesso 1 e 2 abrirão o desfile. Em seguida, na ordem inversa à colocação, desfilam as cinco melhores do Grupo Especial, com a campeã Mocidade Alegre encerrando a noite.

CONFIRA A ORDEM DAS APRESENTAÇÕES EM SÃO PAULO

19h30 - Dom Bosco de Itaquera (vice-campeã do Grupo de Acesso 2)

20h15 - Torcida Jovem (campeã do Grupo de Acesso 2)

21h - Camisa Verde e Branco (vice-campeã do Grupo de Acesso 1)

21h50 - Vai Vai (campeã do Grupo de Acesso 1)

22h40 - Dragões da Real (5ª colocada do Grupo Especial)

23h40 - Acadêmicos do Tatuapé (4ª colocada do Grupo Especial)

00h40 - Império de Casa Verde (3ª colocada do Grupo Especial)

1h40 - Mancha Verde (vice-campeã do Grupo Especial)

2h40 - Mocidade Alegre (campeã do Grupo Especial)

Já no Rio de Janeiro, apenas as seis melhores do Grupo Especial desfilarão. Como na capital paulista, a ordem será inversa, com a sexta colocada, Grande Rio, abrindo a festa e a campeã, Imperatriz Leopoldinense, desfilando por último.

CONFIRA A ORDEM DAS APRESENTAÇÕES NO RIO DE JANEIRO

22h - Acadêmicos do Grande Rio (6º lugar)

23h - Estação Primeira de Mangueira (5º lugar)

00h - Beija-Flor de Nilópolis (4º lugar)

1h - Unidos de Vila Isabel (3º lugar)

2h - Unidos do Viradouro (vice-campeã)

3h - Imperatriz Leopoldinense (campeã)