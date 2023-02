SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Funcionários da Defesa Civil de Guarujá (SP), na Baixada Santista, visitaram áreas consideradas de risco na cidade para alertar sobre o temporal que viria e orientar os moradores a deixarem suas residências.

De acordo com a prefeitura, as ações tiveram início na quarta-feira (15), um dia após o município receber alertas da Defesa Civil Estadual para chuvas intensas, da ordem de 150 mm.

Ainda segundo a gestão municipal, alguns moradores entenderam os riscos que corriam em permanecer nos imóveis e os deixaram de forma voluntária, antes da chuva.

O temporal que atingiu o litoral paulista no último fim de semana matou ao menos 48 pessoas, sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba, ambas na costa norte do estado. Dezenas de pessoas estão desaparecidas.

Entre quarta e sábado (18), duas equipes de oito funcionários percorreram os morros Cachoeira, Engenho, Macaco Molhado, Canta Galo, Barreira, Vila Baiana e Vila Júlia, além de Vila Zilda e Asa Delta.

A gestão municipal afirma que a ação foi fundamental para evitar mortes. Em março de 2020, chuvas com menor intensidade deixaram mais de 30 mortos em Guarujá.

A cidade, que não registrou óbitos, tem 183 desalojados pelo temporal. Entre sábado e domingo choveu 395 mm em Guarujá, o maior índice em 70 anos (e muito acima dos 150 mm previstos inicialmente).

Segundo a prefeitura, ao receber o alerta de temporal, o município passou a analisar as imagens, e a Defesa Civil municipal concluiu se tratar de um evento de dimensões maiores do que o indicativo inicial. Diz também que, de forma preventiva, ainda na quarta-feira disparou alertas para a população via mensagem de texto (SMS) e publicações nas redes sociais.

Quanto ao litoral norte, a Defesa Civil estadual afirma que enviou 14 alertas de SMS para mais de 34 mil celulares cadastrados na região.