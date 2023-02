SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unidos do Porto da Pedra, escola da cidade de São Gonçalo, no leste fluminense, venceu a Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação conquistou o título e volta ao Grupo Especial 11 anos depois com enredo baseado no livro "A Jangada: 800 léguas pelo Amazonas", de Júlio Verne.

Os compositores e o carnavalesco Mauro Quintaes tomaram emprestada a jangada do escritor francês --que nunca esteve no Brasil-- para levá-lo junto com o público a uma viagem pela Amazônia.

O "delírio-enredo", segundo a escola, defendeu povos indígenas e mostrou, com contadores de histórias, como foi inventado o imaginário sobre a floresta.

Após o anúncio da vitória, integrantes e torcedores concentrados na quadra da escola iniciaram as comemorações com um grito de campeã preso na garganta há mais de uma década.

A escola foi rebaixada em 2012, quando apresentou um enredo sobre leite, e só chegou perto de voltar à elite no ano passado. Agora, a vitória e o grito de campeã finalmente chegaram.

"Meu sentimento é indescritível. Se chegou hoje, foi por garra e fibra da escola e de toda a comunidade", disse Lucia Lima, presidente da ala Guerreiros do Tigre.

A Porto da Pedra foi superada pelo Império Serrano no ano passado na disputa por uma vaga no Grupo Especial. Agora, as escolas trocam de lugar, já que a Império foi rebaixada.

Componente da ala Guerreiros do Tigre, João Pedro Araújo, 29, diz que a vitória é resultado de um processo na última década.

"É muita emoção, a escola vem se preparando, é bonito ver a quadra lotada e mobilizada, é incrível participar desse momento", diz ele, que fez questão de destacar que a bateria, que o sogro integra tocando cuíca, gabaritou com quatro notas máximas.

Já no outro extremo da classificação da Série Ouro, União de Jacarepaguá e Lins Imperial foram as últimas colocadas neste ano e vão desfilar na Série Prata em 2024.