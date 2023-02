SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta (23) o governo vai instalar sirenes em áreas de risco de deslizamentos e desastres no estado.

A medida é anunciada após o temporal que deixou ao menos 49 mortos no litoral norte do estado, no último fim de semana. A cidade mais afetada é São Sebastião, e ainda há dezenas de desaparecidos e milhares de desabrigados e desalojados.

"Vamos instalar o sistema de sirenes, que já existem em outros estados. E não adianta instalar o sistema de sirenes se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. Porque disparou a sirene a pessoa tem que saber para onde ir, qual o ponto de apoio, tem que ter confiança que o suprimento vai chegar no ponto de apoio", disse Tarcísio.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o sistema de sirenes existe há mais de dez anos, desde a tragédia nas cidades da Região Serrana em 2011, quando mais de mil pessoas morreram.

O litoral norte paulista vive um cenário trágico por causa das chuvas históricas, com ao menos 49 pessoas mortes e dezenas de desaparecidos, vítimas de enchentes, deslizamentos de terra e desabamentos. A área mais afetada é a da Barra do Sahy, em São Sebastião.

Na madrugada de domingo (19), choveu mais de 600 mm na cidade.