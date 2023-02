CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O corpo do jovem Brian Grandi, 20, foi encontrado nesta quinta-feira (23) na orla da Praia Azul, em Passo de Torres, em Santa Catarina. Ele estava desaparecido na região desde a queda da ponte pênsil para pedestres, na divisa do estado com o Rio Grande do Sul, entre as cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (SC).

A ponte pênsil cedeu na madrugada de segunda-feira (20) durante a travessia de cem pessoas, de acordo com a Prefeitura de Torres. Ela fica sobre o rio Mampituba e tem capacidade para 20 pessoas.

Na segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Torres afirmou que entre 15 e 20 pessoas foram atendidas pela corporação e levadas para o hospital local, com ferimentos leves. Os demais pedestres que faziam a travessia conseguiram sair do rio sem dificuldade, de acordo com os bombeiros. Uma pessoa permanecia desaparecida.

As equipes dos bombeiros dos dois estados já haviam completado o terceiro dia de buscas na região quando, no fim da madrugada desta quinta-feira (23), foram acionados pela Polícia Militar.

Uma pessoa havia procurado a PM para relatar que tinha visto um corpo na orla da Praia Azul, antes da Bela Torres, em Passo de Torres, próximo ao encontro da água do rio Mampituba com o mar.

À reportagem a Delegacia de Passos de Torres confirmou que o corpo encontrado é do jovem Brian Grandi. A identificação ocorreu com a ajuda de familiares que foram levados até o local. Em seguida, o corpo foi encaminhado para a sede da Polícia Científica, em Araranguá.

O corpo pode ser liberado para o velório ainda na tarde desta quinta-feira (23).

A Prefeitura de Torres informou que o desabamento da ponte pênsil, que tem cerca de 30 metros de extensão, ocorreu por conta do excesso de peso, durante a travessia simultânea de cem pedestres. O município ressaltou que há placas informativas no local alertando sobre a capacidade máxima de 20 pessoas por vez.

O caso ainda está sendo investigado. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que há dois inquéritos instaurados, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e que caberá ao Judiciário definir a competência.

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Torres decretou luto oficial pela morte de Brian Grandi e disse que está dando suporte aos familiares da vítima.