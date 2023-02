SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta-feira (23).

Segundo o CGE, áreas de instabilidade vindas do interior, começaram a atuar na cidade.

As imagens do radar meteorológico mostram chuva forte com baixo deslocamento em Pinheiros, na zona oeste. No mesmo horário, chovia de forma moderada em bairros no extremo leste.

O temporal que atinge a cidade tem potencial para rajadas de vento, quedas de árvores, alagamentos, transbordamentos de córregos e deslizamentos de terra.

Via mensagem SMS, a Defesa Civil alertou para chuvas intensas também em Poá, Suzano e no ABC.

Por volta das 14h40, a prefeitura registrava seis pontos de alagamento. Todos eles na zona sul da cidade. Veja onde estão:

INTRANSITÁVEIS

Avenida Santo Amaro com a avenida Roque Petroni Junior

Avenida Roque Petroni Junior com a rua Cancioneiro Popular

Avenida Vitor Mazini com a rua Antonio Elias Zogbi

TRANSITÁVEIS

Avenida Interlagos com a rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho

Rua Doutor Haberbeck Brandão com a avenida Onze de Junho

Avenida Ibirapuera com a rua Jandira