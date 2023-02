SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo federal atualmente estima que serão investidos R$ 120 milhões nas ações de reconstrução e recuperação do litoral norte de São Paulo, após fortes chuvas causarem tragédia: são ao menos 49 mortos e 3.500 desabrigados ou desalojados.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que, até agora, R$ 60 milhões já foram utilizados.

"Temos já basicamente mensurado, da parte do Governo Federal, entre tudo o que já foi empregado até agora, em torno de R$ 60 milhões, aí envolvidas despesas com efetivo e operações de Exército, Marinha, Defesa Civil, repasses de Portos e Aeroportos e da Receita Federal, além das ações de vários outros ministérios", afirmou o ministro.

Mais R$ 50 milhões ou R$ 60 milhões seriam necessários para "ajuda humanitária e os valores estimados para recuperação de infraestrutura e reconstrução das áreas danificadas".

O ministro disse que o governo do presidente Lula (PT) trabalha em duas frentes para reabrigar os moradores da área de São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba, onde o estado de calamidade foi anunciado.

A primeira é para reconstruir as casas "dos que perderam 100% do que tinham", com planos da prefeitura e recursos da Defesa Civil. As obras poderiam ser aceleradas pela situação de calamidade ter sido declarada.

A outra frente depende que o município identifique áreas para a implementação de moradia popular pelo Minha Casa, Minha Vida.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, afirmou que o município já mapeou três espaços e estuda a viabilidade para a possível construção de 580 casas.