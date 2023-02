SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A força-tarefa continuou nesta quinta (23) a limpeza de estradas do litoral norte de São Paulo, região em que um temporal provocou deslizamentos no último fim de semana (19), interditando trechos das pistas. Mesmo assim, 21 trechos das rodovias da região permaneciam, até esta noite, interditadas, duas delas totalmente.

Na tarde de quarta (22), um trecho da rodovia Rio-Santos entre São Sebastião e Ubatuba foi parcialmente liberada, mas apenas para veículos de resgate e serviços e técnicos do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Os demais veículos devem receber autorização para passar nas próximas horas, segundo comunicado do governo do estado.

Para os turistas que ainda não deixaram o litoral norte, o DER anunciou que a rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que liga Ubatuba a Taubaté, é mais uma opção para subir a serra. Essa estrada, porém, ainda tem três pontos de bloqueio parcial, o que exige atenção dos motoristas.

Desta forma, a Oswaldo Cruz se junta ao Sistema Anchieta-Imigrantes, para quem está ao sul do bloqueio total no km 174,5 da Rio-Santos, e Tamoios, para quem está ao norte deste ponto.

A Rio-Santos foi a mais prejudicada pelos deslizamentos e ainda tem 13 bloqueios parciais da pista, além do ponto totalmente fechado, na altura da cachoeira do bairro Toque-Toque.

O outro ponto fechado totalmente é no km 82 da Mogi-Bertioga, que deve demorar dois meses para ser liberada parcialmente e seis meses para a recuperação total da pista, segundo a projeção do DER.

De acordo com levantamento do DER, entre a sexta-feira (17) e as 17h desta quinta-feira (23), o Centro de Operações e Informações (COI) contabilizou 155,5 mil veículos viajando para as praias do litoral norte pelas rodovias Mogi-Bertioga, Rio-Santos e Oswaldo Cruz. No mesmo período, subiram para São Paulo 124 mil veículos pelas mesmas vias, o que representa 80% do total.

Na noite desta quinta, o Sistema Anchieta-Imigrantes está na Operação 5 x 5: a descida é feita pela pista sul da rodovia Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes e a subida é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.

Na rodovia dos Tamoios, a subida sentido São José dos Campos é pela Pista Nova da Serra e a descida para o Litoral, pela Pista Antiga.

CONFIRA AS INTERDIÇÕES

BLOQUEIOS TOTAIS

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)

Km 82 - rompimento de tubulação

Rodovia Rio-Santos (SP-055)

Km 174,5 ? destruição da pista (Praia Toque-Toque)

BLOQUEIOS PARCIAIS:

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)

- Km 87 - Erosão na pista

- Km 90 ? queda de barreira

- Km 91 ? queda de barreira

Rodovia Rio-Santos (SP-055)

- Km 061 ? queda de barreira (Praia do Lamberto)

- Km 066 ? queda de barreira (Praia de Fortaleza)

- Km 084 ? queda de árvore (Praia Tabatinga)

- Km 087? queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha)

- Km 096 ? queda de barreira (Praia Massaguaçu)

- Km 116 ? queda de barreira (Praia da Cigarra)

- Km 142 ? queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque)

- Km 136 ao 142 ? queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque)

- Km 157 ao 162 ? queda de barreira (Praia de Maresias)

- Km 164 ? queda de barreira (Praia de Boiçucanga)

- Km 180 ? queda de árvore (Praia Preta)

- Km 188 ao 189 ? erosão (Praia de Boraceia)

- Km 203 ? queda de barreira (Praia Guaratuba)

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

- Km 11 ? queda de barreira

- Km 13 ? queda de barreira

- Km 58 ? queda de barreira