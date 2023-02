SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo atualizou para 54 o número de vítimas dos deslizamentos e alagamentos que atingiram cidades do litoral norte. São 53 mortos em São Sebastião e 1 em Ubatuba.

Do total, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento.

São eles 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Outras 15 pessoas permanecem internadas, mas em estado estável.

Há também 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.

**SITUAÇÃO DAS ESTRADAS**

Todos os trechos que estavam totalmente obstruídos foram liberados parcialmente, segundo o governo paulista.

Apenas a Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada devido a um rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim.

Há operação parcial nos seguintes pontos da Rio-Santos (SP-055):

Km 061 - Km 061 - queda de barreira (Praia do Lamberto);

Km 066 - queda de barreira (Praia de Fortaleza);

Km 084 - queda de árvore (Praia Tabatinga);

Km 087- queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha);

Km 096 - queda de barreira (Praia Massaguaçu);

Km 116 - queda de barreira (Praia da Cigarra);

Km 142 - queda de barreira e árvores (Praia do Toque Toque);

Km 136 ao 142 - queda de barreira e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque);

Km 157 ao 162 - queda de barreira (Praia de Maresias);

Km 164 - queda de barreira (Praia de Boiçucanga);

Km 174 - queda de barreira (Praia Preta)

Km 180 - queda de árvore (Praia Preta);

Km 188 ao 189 - erosão (Praia de Boracéia);

Km 203 - queda de barreira (Praia Guaratuba).

Na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), também há pontos de interdição parcial:

Km 11 - queda de barreira;

Km 13 - queda de barreira;

Para subir a serra:

Utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios ou Rodovia Oswaldo Cruz, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055) onde o motorista se encontra e do destino.

Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), sentido Bertioga, a rota alternativa é somente o Sistema Anchieta-Imigrantes.

Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da SP-055, no km 174, as rotas alternativas podem ser a Rodovia dos Tamoios ou a Oswaldo Cruz.

**COMO AJUDAR?**

O governo informou que, diante de 10 toneladas de doações de roupas e sapatos, haverá priorização do recebimento de água e alimentos para compor as cestas básicas destinadas às famílias da região.

A solicitação é para o oferecimento, principalmente, de arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, achocolatado, café, farináceos, tempero pronto e enlatados em geral."