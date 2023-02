SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um alagamento deixou carros submersos e fechou os dois sentidos da via Dutra, em Taubaté, após fortes chuvas que caíram na região na tarde desta quinta (23).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o volume da água na região. Em um deles, é possível ver uma "cachoeira" formada no desnível da pista às margens de um dos piscinões do município, que não foram capazes de conter o volume das águas.

Segundo a Defesa Civil de Taubaté, em uma hora, 70 milímetros de chuva foram registrados no pluviômetro da base da Defesa Civil Municipal. Ao todo, 33 pessoas ficaram desalojadas, 26 adultos e sete crianças. Oito residências foram interditadas e um muro que dividia duas escolas municipais caiu.

De acordo com o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo), a inundação foi decorrente do transbordamento do piscinão em Jardim Três Marias. A Prefeitura de Taubaté informou que ninguém ficou ferido na ocorrência, mas confirmou que alguns carros ficaram submersos.

A via Dutra ficou fechada nos dois sentidos na altura do km 108.