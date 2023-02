SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo de uma mãe que acusa o colégio Objetivo de fazer propaganda petista ao ilustrar em seu material didático duas crianças que estariam fazendo o L, em uma suposta referência ao presidente Lula (PT), voltou a circular nas redes sociais nesta semana. Segundo a instituição de ensino, o desenho é originalmente de 2015, se refere "unicamente a conceitos matemáticos", e não faz mais parte das apostilas.

"A ilustração foi criada em 2015, para ser impressa no material didático de 2016. Ela foi republicada, ao longo do tempo, nos cadernos seguintes, até maio de 2022", diz o colégio em nota.

Ainda de acordo com o Objetivo, todo o seu material didático foi revisado para evitar outras interpretações equivocadas. "Com a intenção de que mais nenhuma página seja retirada dos nossos cadernos e utilizada para outros fins que não o didático", acrescenta.

No vídeo, a mãe mostra o filho dizendo que quer sair da escola porque "estão fazendo o L na apostila". Na sequência, ela abre o caderno, que é referente às disciplinas de matemática e ciências do terceiro ano do ensino fundamental, e exibe a ilustração. "Na primeira página, o que nós temos? Dois meninos fazendo o L, e um deles está com a camiseta vermelha. O que vocês acham disso? Apostila do Objetivo, hein, meu filho que viu isso", diz ela.

"É preciso destacar que a ilustração do material didático dos primeiros anos do ensino fundamental, compartilhada nas redes sociais, refere-se unicamente a conceitos matemáticos", afirma o colégio.

Em novembro do ano passado, após a eleição presidencial e com a vitória de Lula, o vídeo viralizou nas redes sociais. Nesta semana, ele voltou a circular em páginas no Twitter e no Instagram.

"O Sistema Objetivo de Ensino segue rigorosamente todas as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O material, de todos os níveis, é constantemente atualizado, em atendimento às necessidades da educação brasileira", diz o colégio.

LEIA, A SEGUIR, A NOTA DO OBJETIVO NA ÍNTEGRA

"O Sistema Objetivo de Ensino segue rigorosamente todas as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O material, de todos os níveis, é constantemente atualizado, em atendimento às necessidades da educação brasileira. Além disso, devido a mudança de fatos, de conceitos, de questões vestibulares, entre outros fatores, a equipe de professores do Objetivo não mede esforços para renovar o material, ano a ano, série por série.

O Sistema Objetivo de Ensino possui editora própria. A nossa preocupação com o que é oferecido aos alunos é tão grande que estamos nos preparando para lançar o material com especificidades regionais, com questões diretamente relacionadas aos problemas e às soluções encontradas pelos estudantes na região em que vivem. É algo inédito, já que, devido a equipamentos gráficos até então existentes, isso ficava mais difícil de acontecer.

A preocupação e o cuidado com o que oferecemos existe desde que o Objetivo trabalha com Educação, processo iniciado em dezembro de 1965. O material didático é, e sempre foi, preparado por pessoas comprometidas com o ensino e a formação de crianças e jovens.

É preciso destacar que a ilustração do material didático dos primeiros anos do Ensino Fundamental, compartilhada nas redes sociais, refere-se unicamente a conceitos matemáticos. Ela foi criada em 2015, para ser impressa no material didático de 2016. A ilustração foi republicada, ao longo do tempo, nos cadernos seguintes, até maio de 2022.

Como o vídeo com a imagem de uma criança foi divulgado nas redes sociais, em novembro de 2022, nós já havíamos explicado que a ilustração é antiga.

Além disso, revisamos novamente todo o material, com a intenção de que mais nenhuma página seja retirada dos nossos cadernos e utilizada para outros fins que o não o didático, o educacional."