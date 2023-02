SÃO SEBASTIÃO, SP (FOLHAPRESS) - A ida ao litoral norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (24), não registra trânsito. Na noite de quinta-feira, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) liberou o trecho entre São Sebastião e Ubatuba que estava obstruído devido às fortes chuvas de domingo (19).

É a partir do quilômetro 136 que o motorista já começa a notar os estragos causados pela tempestade, que resultou na morte de ao menos 54 pessoas, sendo 53 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Alguns pontos da estrada continuam com interdição parcial, devido às chuvas. Maquinários e funcionários atuam nas estradas para liberar e limpar as vias, mas as marcas de lama seca nas rodovias aparecem em diversos pontos. Agentes do DER atuam para controlar as vias.

Além disso, o entorno da rodovia está repleto de árvores derrubadas e lama. Nestes pontos, há máquinas que operam para desobstruir as vias e funcionários realizando a limpeza.

Alguns dos piores pontos pelos quais a reportagem passou foram observados entre os quilômetros 140 e 142, localizados na Praia de Toque Toque, no 160, na altura da Praia de Maresias, e no 164, em Boiçucanga.

No quilômetro 140, parte da via desmoronou, e motoristas precisam de cautela para passar. No quilômetro 142, engenheiros aguardavam a chegada de outra equipe para concluir se a via obstruída corre risco de desmoronamento.

Já no 160, na altura da praia da Baleia, postes e fios elétricos caídos se unem a destroços de árvores e lama. Na entrada de Boiçucanga, há uma das maiores quedas de barreiras com muita lama e funcionários que trabalham para limpar a via.

Quando passam pelo local, há motoristas que reduzem a velocidade dos carros e fotografam as áreas afetadas.

O Governo de São Paulo orienta que turistas não viajem para as regiões afetadas do litoral norte neste fim de semana. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região.

Já Polícia Militar afirma que é importante que as rodovias da região fiquem desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente.

A previsão desta sexta-feira é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte.