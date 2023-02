SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco gravou um vídeo em que diz estar em oração pelas vítimas do temporal que atingiu o litoral paulista no último fim de semana. O vídeo foi divulgado nesta sexta (24) pelo Vaticano, dia em que o número de mortos chega a 56.

"Muitos estão desaparecidos, muitos afetados. Faço chegar a eles minha minha proximidade, faço chegar a certeza da minha oração. Que Deus os abençoe muito e que Jesus os acompanhe e os console. E que a Virgem os proteja", disse o pontífice.

A mensagem foi gravada a pedido do frei Hans Stapel, pároco e fundador da Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica que atua desde 1983 no Brasil com tratamento de dependência química.

O desastre no litoral norte paulista também deixou um número incerto de desaparecidos. Além disso, 4.066 pessoas estão fora de casa na região --2.251 desalojadas e 1.815 desabrigadas.

O desastre ocorreu entre sábado (18) e domingo (19). Naquele fim de semana, em menos de 24 horas o acumulado de chuva ultrapassou os 600 mm em alguns pontos do litoral.

Das 56 vítimas fatais, 47 corpos foram identificados e liberados para sepultamento. São 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças.