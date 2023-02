SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presos por atos de 8 de janeiro têm visitas suspensas, colheita de uva no RS tinha trabalho análogo à escravidão, Ucrânia quer negociar paz envolvendo China e Sul Global e outras notícias para começar este sábado (25).

STF

Moraes proíbe Justiça do DF de liberar visitas a presos por atos de 8/1. Segundo ministro, somente seu gabinete pode deliberar pedidos relacionados aos golpistas.

ILUSTRADA

Rita Lee é hospitalizada em São Paulo; não há detalhes sobre estado de saúde. A cantora de 75 anos recebeu diagnóstico de câncer de pulmão em 2021, mas estava em remissão, segundo a família.

COTIDIANO

Notícias falsas e boatos geram revolta e ameaças em São Sebastião. Desinformação ganha amplitude com caos gerado pelo isolamento de bairros por deslizamentos.

MERCADO

Colheita de uva no RS era feita com regime de trabalho análogo à escravidão. Caso envolve as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton; OUTRO LADO: empresas dizem que respeitam.

GOVERNO LULA

Punição de big techs por conteúdo ilegal vira debate global e tem Brasil no epicentro. Especialistas se dividem entre os que defendem novas leis para punir plataformas e os que veem regulação como censura.

GOVERNO BOLSONARO

Pazuello disse que foi surpreendido por Bolsonaro e que avisou comandante do Exército sobre ato em 2021.

Manifestação feita em procedimento arquivado pelo Exército veio a público após fim do sigilo decretado pela gestão Bolsonaro.

POLÍTICA

Esposa de Rui Costa tem cargo no Governo da BA desde 2014 e omite vínculo. Aline Peixoto disputa vaga de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios.

PLANETA EM TRANSE

Em duas semanas, desmatamento na Amazônia já bate recorde para fevereiro. Até o dia 17, alertas do Inpe contabilizaram quase 209 km2 de devastação.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia quer negociar paz em seus termos com China e Sul Global na mesa. Presidente Volodimir Zelenski diz ter convidado Lula para encontro em território ucraniano.

FOLHAJUS

STJ dá primeiro passo para Robinho cumprir pena por estupro coletivo no Brasil. Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana e não pode ser extraditado.

COTIDIANO

Mãe presa após morte de filha de 2 anos diz não ter denunciado companheiro por medo. Detida diz que apanhava de padrasto da menina Sophia; preso sob acusação de homicídio e estupro, ele afirma ser inocente.

MUNDO

Jovem polonesa não é Madeleine McCann, afirma polícia. Caso de Julia Faustyna, que já possui mais de 1 milhão de seguidores, viralizou nas redes sociais.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Anvisa suspende venda de 57 lotes de camisinhas da marca Blowtex

Empresa diz estar ciente de data de validade incorreta e que iniciou recolhimento

RESTAURANTES

Cookies ganham espaço entre os doces; conheça 10 lugares para provar em SP. Lojas dedicadas ao quitute popular nos Estados Unidos se multiplicaram na cidade.

TURISMO

São Paulo supera Rio de Janeiro em ranking das melhores cidades do mundo. Lista anual World's Best Cities escolheu Londres como o principal lugar do planeta; capital paulista ficou na 33ª posição.