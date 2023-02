SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado (25), Gustavo foi eliminado do BBB 23 (Globo), somando 71,78% dos votos. O fazendeiro disputava a permanência na casa com Domitila e Fred Nicácio, que receberam 3,85% e 24,37% dos votos, respectivamente.

O cowboy teve uma passagem de destaque no programa, marcada por momentos quentes com Key Alves, rivalidades e jogo duplo. Relembre sua trajetória no reality.

Romance com Key Alves

Desde que entrou no programa, Gustavo e Key não se desgrudaram. O fazendeiro e a atleta protagonizaram diversos momentos quentes durante o primeiro mês do reality.

Big Fone

Gustavo atendeu ao segundo Big Fone da edição e foi parar direto no Paredão. Seguindo as instruções da dinâmica, indicou Bruno Gaga ao Paredão.

Os brothers tinham uma chance de escapar da berlinda após a ligação, sendo ela a Prova do Líder. Como Gustavo saiu vitorioso da dinâmica, também se livrou do quarto Paredão.

Por vencer duas vezes a Prova do Líder, Gustavo foi comparado à Jade Picon (BBB 22). Assim como a influenciadora, o fazendeiro venceu as lideranças da 3ª e da 4ª semana em sua edição.

O público não deixou a coincidência passar e até o ex-BBB Victor Hugo comentou sobre a situação.

Amigo, rival, amigo de novo

Cara de Sapato foi de amigo a rival de Gustavo em pouco tempo. Após vencer a segunda Prova do Líder consecutiva, o cowboy deixou o amigo na Xepa e isso gerou um mal-estar.

Depois de pedir desculpas ao lutador, Gustavo desabafou com seu grupo e salientou que o amigo não estava mais 'olhando em sua casa'. Com isso, confirmou estar decepcionado com Cara de Sapato.

Jogo duplo ou falsidade?

Cara de Sapato, Cristian e Fred Nicácio foram alguns dos alvos de Gustavo. Apesar de defender Cristian e Nicácio na frente dos brothers, com Key, o cowboy pontuava críticas sobre ambos.

Após o recado do eliminado Cristian, a jogadora de vôlei reforçou os comentários negativos sobre o médico e indicou que Gustavo não conseguia mais ficar perto do então aliado.

Obsessão com MC Guimê

Recentemente, o casal Guskey alimentava uma obsessão rivalidade com MC Guimê, que se tornou maior com após o artista indicar Gustavo para o Paredão no lugar de Cara de Sapato, por meio do Poder Supremo.

Intolerância religiosa

Cristian, Gustavo e Key foram acusados de intolerância religiosa após tecerem falas sobre Fred Nicácio e sua religião.

Diante da situação, Tadeu Schmidt fez uma intervenção na casa na segunda-feira, antes do Jogo da Discórdia, ressaltando a importância da diversidade religiosa, presente dentro e fora do BBB 23.