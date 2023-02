SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo de SP deixa de usar R$ 7 bi no combate a enchentes, Ibama encontra 60 pássaros na casa de ex-ministro, celulares ajudam na busca por corpos em São Sebastião e outras notícias do dia para começar o seu domingo (26).

CHUVA

Governo de SP deixa de usar R$ 7 bi em ações de combate às enchentes. OUTRO LADO: Ex-governadores dizem ter investido valor recorde.

BRASÍLIA

Ibama encontra 60 pássaros silvestres na casa do ex-ministro Anderson Torres no DF. Presidente do órgão diz que há indícios de que ex-membro do governo Bolsonaro estaria negociando aves.

DESLIZAMENTOS

Analisador de sinal de celular ajuda a encontrar corpos no litoral de SP. Segundo funcionários da Anatel, três vítimas foram achadas devido ao uso desse mecanismo; buscas em São Sebastião continuam.

GOVERNADOR DE SP

Tarcísio expõe desbolsonarização com diálogo e presença na tragédia do litoral. Aliados minimizam conflito com ex-presidente, enquanto oposição vê atitude correta, mas cobra ações.

INVASÃO RUSSA

Biden arrisca capital político em aposta agressiva na Guerra da Ucrânia. Apoio a envio de assistência financeira e militar a Kiev desidrata entre americanos, enquanto oposição contra-ataca presidente.

RÚSSIA

PF transfere suspeito de ser espião russo para presídio de segurança máxima em Brasília. Tcherkasov se passava por brasileiro e foi preso ao tentar se infiltrar no Tribunal Penal Internacional, em Haia.

PLANETA EM TRANSE

Em duas semanas, desmatamento na Amazônia já bate recorde para fevereiro. Até o dia 17, alertas do Inpe contabilizaram quase 209 km2 de devastação.

YANOMAMI

Lideranças indígenas temem novas ações de garimpeiros em Roraima. Temor se deve aos atentados contra funcionários do Ibama e policiais militares de Roraima no rio Uraricoera, na terra indígena Yanomami.

POLÍTICA

Bolsonaro faz mistério sobre retorno espalhafatoso ou discreto ao Brasil. Maneira como ex-presidente voltará ao país deve sinalizar postura dele diante do Judiciário.

ILUSTRADA

Como a Royal Academy, escola britânica, angaria talentos do violão brasileiro. Segundo conservatório mais antigo do mundo realiza audições em São Paulo, em busca de jovens promessas para seu elenco.

FILMES

'On the Adamant' leva o Urso de Ouro no Festival de Berlim; veja os vencedores. Documentário dirigido pelo cineasta francês Nicolas Philibert acompanha rotina de centro de saúde mental em Paris.

COTIDIANO

De Carmen Miranda, Anitta estica o Carnaval do Rio de Janeiro: "É rave!". Cantora embala foliões com remix de funk e música eletrônica.

ALALAÔ

Sob calor e garoa, BaianaSystem arrasta multidão em SP. Show pregou união no penúltimo dia de blocos na capital paulista.

IMÓVEL

Anexo do cinema Espaço Itaú na rua Augusta, em SP, poderá continuar aberto. Enquadramento do cinema como área de proteção cultural, iniciado neste sábado, protege até 'tombamento alternativo'.