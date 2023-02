SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Precursora dos grandes trios de Carnaval em São Paulo, a cantora Daniela Mercury disse que voltar a sair na cidade com o bloco Rainha da Pipoca, neste ano, é uma "grande celebração do fortalecimento da democracia no país".

"Hoje é dia de celebrar, dia de celebrar o Carnaval, de celebrar a vida, a paz, o amor, a democracia", disse a cantora antes de o bloco começar.

Seguindo a tradição mantida desde 2016, a cantora baiana fecha oficialmente o Carnaval paulistano neste domingo (26), com um desfile pela Consolação, na região central da cidade.

Antes de iniciar o desfile, ela dedicou a apresentação à cantora Rita Lee. "À nossa tão querida e necessária, que ela se recupere rápido."

Vestindo vermelho da cabeça aos pés, Daniela disse que vermelho é a cor "dessa cidade", do Carnaval e da democracia. Ela foi uma das artistas que mais se manifestou contraria ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ela também foi uma das artistas que mais se empenhou na campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A última vez que a cantora tocou nas ruas de São Paulo foi quando o petista se elegeu.

O "Canto da Cidade" foi a segunda música que ela tocou neste domingo. A primeira foi "Swing da Cor", levando a multidão a cantar em coro.

Segundo Daniela, sua roupa e de seus bailarinos foram feitas por pessoas que foram resgatadas de situação de trabalho escravo.