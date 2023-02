SÃO SEBASTIÃO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturas) alertou que há "alto risco" para novos deslizamentos em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, nesta segunda-feira (27). Há previsão de chuva na cidade.

No domingo passado, quando a região recebeu mais de 600 milímetros de chuva ?o maior volume já registrado da história do país?, o órgão também emitiu um alerta dos riscos. Na ocasião, a possibilidade de deslizamentos era considerada "muito alta".

Apesar da comparação com a tragédia da semana passada, o Cemaden afirma que não a previsão não trata de "eventos com a mesma magnitude" do fim de semana passado.

Buscas foram encerradas na Vila Sahy. As atividades do Corpo de Bombeiro na cidade, no entanto, não foram encerradas. Equipes continuam procurando por um idoso no bairro Baleia Verde.

Até o início da tarde deste domingo, foram confirmadas 65 mortes em decorrência das chuvas ?64 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

O último boletim divulgado pelo governo estadual informou que 55 vítimas haviam sido identificadas: 20 homens, 17 mulheres e 18 de crianças.