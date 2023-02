SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um deslizamento de terra destruiu casas neste domingo (26) em Abaetetuba, no Pará. A ocorrência foi confirmada pela prefeitura do município em nota oficial.

De acordo com a prefeitura, o deslizamento atingiu os bairros do São João e São José e deixou trincas no solo. Não há registro de feridos e, por precaução, os moradores da região estão sendo retirados de suas casas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram diferentes imagens das localidades.

Um dos vídeos mostra uma casa de alvenaria tombando após ser atingida pelo deslizamento de terra.

Em outra gravação, moradores da região aparecem retirando bancos e outros objetos de uma igreja localizada na área do incidente.

Um terceiro vídeo mostra várias construções destruídas após serem atingidas pelo deslizamento.

No Twitter, o Governo do Estado do Pará manifestou solidariedade com as famílias atingidas. De acordo com a mesma mensagem, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos foram deslocadas para Abaetetuba para prestar atendimento.

