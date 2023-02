SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 20 anos foi assassinado durante uma partida de futebol amador que era transmitida ao vivo em Maracanaú (CE). O caso foi registrado na noite do último sábado (25) em uma arena do bairro de Jardim Jatobá. A vítima assistia à partida no momento do crime.

Nas imagens, é possível ouvir o momento em que mais de 20 tiros são disparados e ver a confusão formada em campo. Jogadores e até mesmo o árbitro correm.

Em nota emitida na manhã desta segunda (27), o campeonato Super Copa Siqueira confirmou o ocorrido, considerando o assassinato "um ato de extrema violência com um cidadão do nosso bairro" e informando que paralisaria as atividades por "um curto período", sem detalhar por quanto tempo.

Segundo a organização do evento, o fato ocorreu fora dos limites do campo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirmou que equipes da perícia forense do estado foram acionadas para o local. Segundo o órgão, a motivação do crime é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A reportagem questionou se alguém foi preso por envolvimento com o crime, mas não recebeu resposta sobre o assunto.