SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP e a Unicamp divulgaram nesta segunda-feira (27) o calendário do vestibular de 2024. As duas universidades decidiram antecipar a realização das provas da segunda fase para dezembro.

A primeira fase da Unicamp será em 29 de outubro e a segunda fase nos dias 3 e 4 de dezembro. Já, a Fuvest, vestibular que dá acesso à USP, terá a primeira fase em 19 de novembro e a segunda nos dias 17 e 18 de dezembro.

O calendário foi definido em reunião realizada com os responsáveis pelos vestibulares de universidades públicas do estado de São Paulo, com o objetivo de evitar que as datas coincidam e, assim, facilitar a participação dos candidatos interessados em mais de um processo seletivo.

Outra novidade anunciada pela Fuvest foi a ampliação do período para solicitação de isenção e de redução de taxa de inscrição. Os pedidos podem ser feitos entre 15 de maio e 14 de julho. A mudança ocorre para que os candidatos tenham mais tempo de enviar a documentação exigida.

Os resultados dos pedidos de isenção serão divulgados em 3 de agosto e o prazo para correção de eventuais documentos será entre 4 e 11 de agosto.

Já a Unicamp vai receber os pedidos de isenção da taxa de inscrição a partir de 15 de maio a 5 de junho. A lista com os documentos exigidos será publicada posteriormente no edital.

Principais datas do calendário da Fuvest 2024

- Pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição: 15/05 a 14/07

- Divulgação do resultado da isenção e redução de taxa de inscrição: 03/08/2023

- Prazo para correção de documentos: de 4 a 11/08/2023

- Inscrições no Concurso Vestibular FUVEST 2024: de 17/08 a 06/10/2023

- 1ª fase: 19/11/2023

- 2ª fase: 17 e 18/12/2023

- Provas de habilidades específicas: 3 a 06/01/2024

Principais datas do calendário do vestibular da Unicamp 2024

- Inscrições e pagamento da Taxa de Inscrição: 31/7 a 31/8/2023

- 1ª fase: 29/10/2023

- 2ª fase: 3 e 4/12/2023

- Provas de habilidades específicas: 7 a 9/12/2023