SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacina bivalente contra a Covid, fabricada pela Pfizer, começou a ser aplicada nesta segunda-feira (27) na cidade de São Paulo. O imunizante é uma versão atualizada que protege tanto contra a cepa original coronavírus e quanto contra a variante ômicron BA.1.

No primeiro momento, estão aptos a receber a dose, que serve como reforço, idosos com 70 anos ou mais; pessoas a partir de 12 anos vivendo em instituições de longa permanência e os trabalhadores desses locais; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos; indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos.

Primeiro dia de aplicação da vacina bivalente da Pfizer para grupo com mais de 70 anos Rubens Cavallari/Folhapress ****

A vacinação ocorre em unidades móveis e fixas de saúde, com início às 7h e término às 19h.

Por volta das 10h desta segunda, cerca de 30 idosos formavam fila na UBS (Unidade Básica de Saúde) Nossa Senhora do Brasil, na Bela Vista, bairro pertencente à região central da capital paulista.

Os funcionários do local se esforçavam para atender rapidamente as pessoas, que aguardavam cerca de 20 minutos para receberem a picadinha, como diziam os enfermeiros de plantão.

Adelina Lima, 80, esperava pacientemente. Moradora da Bela Vista, ela foi ao local acompanhada de uma cuidadora. "Eu aguardei muito por essa dose, que será a minha quinta. Fiquei ligada no noticiário para estar aqui o mais rápido", disse.

Atrás dela, a fila não parava de crescer. Amélia Duarte, 76, reclamava do calor enquanto conferia se portava RG, carteira de vacinação e comprovante de endereço, necessários para receber o reforço vacinal.

"Fico sempre ansiosa antes de vir. Quando chego, parece que piora. Sempre me arrumo para tirar uma foto linda recebendo a agulhada", declarou aos risos.

Amélia estava acompanhada do marido, Paulo Duarte, 67. Ele pretendia aproveitar a presença na unidade de saúde para se inscrever na xepa da vacina, possibilidade aberta na rede municipal para que pessoas acima de 60 anos recebam a dose caso haja sobra ao fim do dia.

Para se inscrever na xepa, basta comparecer a uma unidade em que a vacina bivalente esteja sendo aplicada portando RG, carteira vacinal e comprovante de residência, além de ficar atento ao telefone entre as 18h e as 19h.

Na segunda fase da campanha nacional, prevista para ter início em 6 de março, devem ser vacinados idosos de 60 a 69 anos e, em seguida, a partir de 20 de março, gestantes e puérperas.

Já trabalhadores da saúde devem começar a ser imunizados no dia 17 de abril. Na mesma data está previsto o início da imunização pessoas com deficiência permanente (acima de 12 anos), detentos, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.