SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 68 anos precisou realizar um pouso forçado em uma área de pasto em Taubaté nesta segunda-feira (27). A aeronave que ele pilotava apresentou defeito e ficou destruída na aterrissagem, mas ele teve apenas ferimentos leves.

Uma aeronave da Polícia Militar, que realizava voo de levantamento fotográfico foi acionada por rádio pelo piloto, que informou o "apagamento do motor e que estava procurando local para pouso".

"Imediatamente, a tripulação em voo colocou-se à disposição do Controle São Paulo para apoiar a aeronave em pane e, com as informações da última localização no radar, localizou a aeronave que tinha realizado pouso forçado em área de pasto", diz a nota da PMESP.

Depois de desconectarem a bateria e cortarem o combustível para evitar um incêndio, os militares retiraram a vítima dos destroços e iniciaram o atendimento.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi "avaliado, medicado e socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional de Taubaté por via terrestre, devido as suas condições estáveis".

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foi solicitada perícia no local e o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado. O caso foi registrado como queda acidental na Delegacia Seccional de Taubaté.