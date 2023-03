SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O julgamento de militares que cometeram crimes no 8/1, a retomada do imposto sobre combustíveis, as regras do Imposto de Renda 2023 e outros destaques desta terça-feira (28).

STF

Moraes decide que STF é responsável por julgar militares que cometeram crimes no 8/1. Ministro fixou competência da corte para julgar membros das Forças Armadas e da Polícia Militar.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro defende invasores do 8/1: 'Chefe de família, mães e avós'. Ex-presidente, que está nos Estados Unidos, participa de evento na Flórida.

ECONOMIA

Governo Lula voltará a taxar combustíveis, mas gasolina pagará mais que etanol. Petista se reuniu nesta segunda (27) com o ministro Fernando Haddad e o presidente da Petrobras.

CORONAVÍRUS

Lula é vacinado por Alckmin e diz que se imunizar é gesto de responsabilidade. Presidente recebeu dose bivalente contra Covid; campanha nacional começa com meta de mudar cenário de queda nas coberturas vacinais.

GOVERNO BOLSONARO

Chefe da inteligência da Receita acessou e copiou dados sigilosos de desafetos de Bolsonaro. Ação de 2019 atingiu, entre outros, responsável por caso das 'rachadinhas'; OUTRO LADO: Ex-dirigente nega acesso ilegal.

STF

Possível indicação de Zanin ao STF preocupa delatados pela Odebrecht. Advogado de Lula é autor da reclamação que pede anulação das provas apresentadas pela empreiteira, teria de se declarar impedido em casos semelhantes.

LITORAL SP

Oásis de ricos, praia da Baleia agora é cheia de destroços de árvores. Local guarda sinais da tragédia no litoral norte que matou 64 pessoas.

IMPOSTO DE RENDA

Receita divulga regras do Imposto de Renda 2023. Quem escolher receber por Pix ou usar declaração pré-preenchida receberá antes.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Campeão do mundo e craque da Copa, Messi é o melhor do planeta de novo. Atacante argentino conquistou o prêmio pela 7ª vez; Putellas voltou a ser eleita no feminino.