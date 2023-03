SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) celebrou nesta terça-feira (28) a reinstalação do Consea (Cerimônia de reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), programa que ajudou a tirar o Brasil do Mapa da Fome em 2014 e foi extinto em janeiro de 2019, primeiro mês do governo de Jair Bolsonaro (PL).

"O Consea foi exterminado e hoje está de volta. Eles nunca conseguiram acabar, desmancharam a estrutura legal que existia, mas muita gente que participava continuou lutando, continuou organizado, tentando combater a fome pelos quatro cantos do Brasil", afirmou o presidente.

Com a volta do Conselho, Lula prometeu a reformulação do programa Mais Alimentos. para comprar excedentes de pequenos produtores e instituir uma política de preço mínimo, para que o agricultor não tenha prejuízo com supersafra.

O presidente disse que mais medidas serão anunciadas nos próximos dias, como a reformulação do Bolsa Família e o Desenrola, programa para quitação de dívidas. "Não há tempo para a gente ficar brincando de governar", afirmou.

Também participaram da cerimônia os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência da República), que exaltaram o papel do Conselho.

"A volta da fome no Brasil coincide com o fim do Consea", disse Macêdo.

O QUE É O CONSEA?

Considerado um marco no combate à fome e à insegurança alimentar no Brasil, o Consea foi instalado no governo de Itamar Franco, em 1993, e substituído dois anos depois pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pelo Comunidade Solidária.

O programa foi reativado por Lula em sua primeira gestão, em 2003. Após ser reformulado, o Consea foi considerado um programa fundamental para que o Brasil deixasse o Mapa da Fome da ONU (Organização das Nações Unidas), em 2014, ao reduzir em 82% o número de brasileiros subalimentados.

As atividades do conselho incluem:

- Controle de estoque de alimentos

- Programa de cisternas

- Agricultura familiar com articulação entre campo e cidade

- Rotulagem de alimentos

- Monitoramento de ações e políticas públicas

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) extinguiu o programa.

BRASIL VOLTOU AO MAPA DA FOME

Segundo dados da Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), o Brasil voltou ao Mapa da Fome em 2018.

Conforme pesquisa Vigisan (Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia Covid-19 no Brasil), divulgada em junho de 2022, 33,1 milhões de brasileiros estão em algum grau de insegurança alimentar ?o que equivale a 15,5% da população.

LULA DIZ QUE 8/1 FOI ATO DE 'PSICOPATAS'

Durante a cerimônia de reinstalação do Consea, o presidente agradeceu os presentes pela solidariedade após os atos de 8 de janeiro, que ele chamou de "tentativa de golpe".

Meia dúzia de bárbaros, vândalos, psicopatas, quem sabe orientados pelo psicopata maior, acharam que poderiam, depois das eleições, ocupar o Palácio e dar um golpe de Estado. Se eles quiserem voltar a governar, precisam aprender a respeitar a democracia. Lula