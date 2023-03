SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira que estava sendo avaliada pelo Guinness Book para ser reconhecida como a pessoa mais velha do mundo morreu aos 121 anos. Nascida em 7 de fevereiro de 1902, Josefa Maria da Conceição, conhecida como "Dona Josefa", foi agricultora e vivia no município de Pilar, na Grande Maceió, Alagoas.

**AGORA, QUEM É A PESSOA MAIS VELHA DO MUNDO?**

María Branyas Morera, de 115 anos, ocupa o posto. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas vive na Espanha, e se tornou a pessoa mais velha do mundo após a morte da freira francesa Lucile Randon, que alcançou os 118 anos.

Antes de Lucile, o recorde era da japonesa Kane Tanaka, que morreu aos 119 anos.

Outra brasileira, no entanto, também se destaca por sua longevidade.

Isabel Alves de Carvalho, que diz ter 121 anos, tem documentos que apontam seu nascimento no início do século passado, em 15 de agosto de 1901.

GUINNESS WORLD RECORDS

Apesar de ambas declararem, baseadas nos documentos que têm, terem chegado aos 121 anos ?o que as faria mais velhas que María Branyas Morera? elas nunca tiveram o recorde reconhecido pelo Guinness.

No caso de Josefa, o prefeito de Pilar, Renato Filho (MDB), fez contato com o livro dos recordes no Brasil para tentar registrar a marca em 2019.

Ele afirmou que os responsáveis pela auditoria de idade cobraram um valor de US$ 12 mil (em torno de R$ 62,5 mil), como despesa para reconhecer a marca.

Já em relação a Isabel, a família dela até tentou reivindicar o título, mas esbarrou na falta de conhecimento sobre os procedimentos necessários.

"Nunca nos procuraram, do livro. A gente que pensou em procurá-los. Até juntamos uns documentos, mas não conseguimos dar continuidade", explicou um dos filhos adotivos, Edilson de Carvalho, em entrevista ao UOL em 2021.

De acordo com o LongeviQuest, que diz ser o principal banco de dados sobre a vida e as idades das pessoas mais velhas do mundo, o top 5 da lista atual é composto por:

1.Maria Branyas Morera, EUA, 4 de março de 1907 (115)

2.Fusa Tatsumi, Japão, 25 de abril de 1907 (115)

3.Edie Ceccarelli, EUA, 5 de fevereiro de 1908 (114)

4.Tomiko Itooka, Japão, 23 de maio de 1908 (114)

5.Inah Canabarro Lucas, Brasil, 8 de junho de 1908 (114)