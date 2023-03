SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil apontou que, além da chuva, há vento e raios, e risco de deslizamento. "Tenha cuidado nas próximas horas."

O último boletim do governo do estado, divulgado às 11h desta terça-feira (28), apontava para 65 mortes, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. As vítimas identificadas e liberadas para sepultamento são 57 pessoas -sendo 21 homens adultos, 17 mulheres e 19 crianças.

VÍDEOS MOSTRAM DESESPERO DE MORADORES

Gravação divulgadas nas redes sociais nesta tarde mostram dois moradores tentando tirar objetos de um bueiro para haver escoamento da água na Vila do Sahy, área mais atingida pelas chuvas desde o dia 19.

Em outra filmagem é possível ver um grande volume de água descendo um morro e caindo em um córrego.

Um terceiro vídeo mostra uma enxurrada nas ruas da Vila do Sahy.

CEMADEN APONTA RISCO

A previsão é "moderada" para a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nesta quarta-feira (1º) em São Paulo, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

A previsão do tempo indica pancadas isoladas de intensidade moderada a forte, na região metropolitana de São Paulo e no Vale do Paraíba.

"Permanece ALTA a possibilidade de movimentos de massa no Litoral Norte Paulista, com especial atenção para o município de São Sebastião."

Em São Sebastião deve ocorrer chuvas isoladas na quarta, com "possibilidade de ocorrência de novos deslizamentos". "Importante mencionar que não se trata de eventos generalizados nem com a mesma magnitude dos eventos anteriores."